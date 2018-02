Zerotolerancebeleid voor eigenaren hennepkwekerijen

In de kwekerij stonden 400 planten (foto: Politie)

Woningen of ruimtes waar harddrugs werden aangetroffen, gingen al meteen dicht. Dat geldt nu dus ook voor hennepkwekerijen. In sommige Zeeuwse gemeenten werd eerst nog gewaarschuwd, maar het handhavingsbeleid wordt nu overal in Zeeland even streng.

Klein mag

Alleen hennepkwekerijen die 'gering van omvang' zijn worden niet meteen gesloten. Een hennepkwekerij wordt als klein beschouwd als er minder dan 30 gram softdrugs zijn en minder dan 20 hennepplanten.