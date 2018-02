Van uitkering naar fietsenmaker

De werkplaats van de AFAC waar de deelnemers sleutelen (foto: Omroep Zeeland)

De fietsen die door de deelnemers worden opgeknapt, zijn allemaal fietsen die door de politie en/of gemeente in Goes zijn geruimd. Ze worden voor een bepaalde tijd bij de AFAC gestald. Na dertien weken verloopt de periode dat ze kunnen worden opgehaald door de rechtmatige eigenaar. Daarna wordt zo'n 80 procent vernietigd en de rest wordt door de deelnemers gerestaureerd voor recycling.

Ritme en regelmaat zijn erg belangrijk

Volgens projectmanager Clemens de Jager gaat het bij de AFAC niet alleen om het technische aspect van een fiets reviseren. "Wat bij deze doelgroep nog veel belangrijker is, is dat ze structuur in hun leven terugkrijgen. Ritme en regelmaat, daar gaat het om, dus dat je bijvoorbeeld 's ochtends op tijd bent op je werk. Daarnaast komen er tijdens het traject allerlei sociale vaardigheden aan bod, die toegepast worden in de praktijk."

Deelnemers zijn enthousiast

Eén van de deelnemers is Frank Bruxvoort uit Goes. Hij is een alleenstaande vader en zit al jaren zonder werk. Toen hij door het Wijkbedrijf Goes-Zuid werd uitgenodigd om bij het AFAC aan de slag te gaan, was hij meteen enthousiast. "Ik vind het leuk om te sleutelen en mag dat nu elke dag doen. Ik maak van niets iets, en dat vind ik zo mooi aan dit werk."

Fietsen krijgen nieuw leven

De fietsen die door de deelnemers worden opgeknapt, komen uiteindelijk terecht bij mensen die ook in de bijstand zitten en geen of weinig geld hebben om een fiets te kopen. Vooral gezinnen met schoolgaande kinderen komen hiervoor in aanmerking. Dit initiatief wordt door de gemeente Goes gefinancierd. En daar is Frank erg blij mee. "Het geeft zo'n voldoening dat wanneer je een opgeknapte fiets aflevert aan iemand die het echt nodig hebt. Als je ze dan ziet verterekken met glimlach van oor tot oor, dan is mijn dag goed."

Ik hoop dat ik binnenkort een vaste baan heb als fietsenmaker, zodat ik op eigen kracht voor m'n zoontje kan zorgen." Frank Bruxvoort, fietsenmaker in opleiding

Twee vliegen in één klap

Clemens de Jager is erg tevreden over het eerste jaar dat ze op deze manier werken. "We zien vooral dat de deelnemers hun eigenwaarde terugkrijgen door hier aan de slag te gaan. Het geeft op een bepaalde manier zin aan hun bestaan."

Een aantal deelnemers heeft dus inmiddels al een baan gevonden en er zijn er ook die een opleiding tot fietsenmaker aan de Tweewieleracademie in Middelburg volgen. "We slaan eigenlijk twee vliegen in één klap. Het bespaart de gemeente geld en de straten blijven schoon. Dus wat wil je nog meer?"

Fietsenmaker in opleiding Frank Bruxvoort aan het werk (foto: Omroep Zeeland)

Frank's Fietsenwinkel

Frank ziet zijn toekomst rooskleurig tegemoet. "Ik hoop dat ik slaag voor mijn opleiding in Middelburg en dat ik daarna ergens aan de slag kan als fietsenmaker. Een vaste baan, dat zou echt te gek zijn." Dromen heeft hij ook, want hij ziet het al helemaal voor zich. Een groot bord, met daarop in grote letters 'Frank's Fietsenwinkel'.