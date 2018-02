OM eist celstraf en gedwongen behandeling voor misbruik en mishandeling meisjes

(foto: Omroep Zeeland)

Tegen een tweede verdachte, een 23-jarige man uit Goes, werd een ISD-maatregel geëist voor het mishandelen van een van de meisjes. Hij werd er in een eerder stadium van de zaak verantwoordelijk voor gehouden dat hij de 24-jarige Goesenaar hielp bij het dwingen van de meisjes tot seks. De mishandeling zou daarbij een bestraffing zijn voor ongehoorzaamheid. Daarom werd hem in eerste instantie ook mensenhandel ten laste gelegd.

Gebroken kaak

Voor de mensenhandel ziet het Openbaar Ministerie (OM) bij nader inzien te weinig bewijs. Daarom heeft de officier van justitie op dit punt om vrijspraak gevraagd. De mishandeling blijft wel overeind. Het slachtoffer liep daarbij een gebroken kaak op. Omdat de 23-jarige Goesenaar vaker veroordeeld is, heeft het OM tegen hem een ISDN-maatregel geëist.

Een ISD-maatregel is bedoeld om meerderjarige stelselmatige daders in een daartoe aangewezen inrichting te behandelen. Als het aan het OM ligt, moet de 23-jarige verdachte twee jaar lang worden vastgezet in een dergelijke inrichting en worden behandeld. Het doel is om herhaling van het misgrijp te voorkomen.

38 verschillende klanten

De 24-jarige Goesenaar wordt nog wel verantwoordelijk gehouden voor mensenhandel. Hij zou meerdere vrouwen en meisjes tussen 2014 en 2016 seksueel hebben uitgebuit. Hij dwong hen tot seks tegen betaling. Wie dat weigerde, werd mishandeld. Een van de slachtoffers heeft later verklaard dat ze in de twee jaar dat ze werd misbruikt 38 verschillende klanten zou hebben gehad.

Daarnaast wordt de 24-jarige Goesenaar ten laste gelegd dat hij een van de slachtoffers, een minderjarig meisje, zou hebben onttrokken aan het ouderlijke gezag. Dat betekent dat hij haar volgens het OM zou hebben ontvoerd.

Kinderrechter

Tegen de derde verdachte die vandaag voor de rechter zou verschijnen is nog geen straf geëist. Omdat de nu 20-jarige man uit Vlissingen minderjarig was ten tijde van een deel van de misdaden die hem ten laste worden gelegd, is zijn zaak doorgeschoven naar de kinderrechter. Die zal zich op een later tijdstip over zijn aandeel in deze zaak