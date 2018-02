A58 even afgesloten na ongeluk

Een personenauto reed tegen de vangrail in de middenberm. De inzittende is door de brandweer uit de auto bevrijd. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Omdat deze bij de snelweg moest landen, werd de weg afgesloten.

Volgens HV Zeeland is het slachtoffer per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.