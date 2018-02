Daniëlle Lous geeft zich bloot met 'Naakt'

In deze muzikale voorstelling geeft Daniëlle zicht figuurlijk bloot. Het gaat over oordelen, relaties, scheiden, loslaten en vrij zijn. Thema's die stuk voor stuk autobiografisch zijn.

Creatieve duizendpoot

Daniëlle is een creatieve duizendpoot. Ze is zangeres, (stem)actrice, theatermaker, vocal coach en trainer. Als 17-jarige is ze al vertrokken uit Zeeland om te gaan studeren aan het conservatorium in Tilburg. "Ik zong m'n hele leven al, dus toen m'n moeder me vertelde dat je een opleiding kon volgen om zangeres te worden, wist ik wat ik wilde en ben ik op kamers gegaan." Na het conservatorium heeft ze in Kopenhagen een opleiding gevolgd tot zangdocent. Daarnaast heeft ze ook een acteeropleiding gevolgd. Deze verschillende disciplines combineert ze al jaren in allerlei producties.

Dromen najagen

Ze maakt ieder jaar een lijstje met wat ze allemaal nog een keer zou willen doen in haar leven. En elk jaar stond een solovoorstelling bij de eerste drie. Toen ze een aantal jaar geleden ging scheiden, vond ze de tijd rijp. "Ik dacht, dan moet het nu maar gebeuren. Ik zat toch aan de grond en kon niet dieper vallen, dus wat kon mij gebeuren." Daarnaast zegt ze altijd tegen haar kinderen dat ze altijd hun dromen moeten najagen. "Nou, dat betekent dat ik het goede voorbeeld moet geven. En, je ziet 't, dat heb ik dus ook gedaan."

Ondanks dat ze al jaren in Brabant woont, komt ze nog regelmatig naar Zoutelande. "Elke keer wanneer ik hier ben word ik blij. Ik voel me hier nog steeds thuis en het voelt echt als een warm bad. Ik kom vooral in de zomer om te genieten van het strand en de zee."

Ik vergelijk mezelf altijd met helmgras. Ik kan buigen, maar ik breek niet. Dus hoe vaak ik ook op m'n bek ga, ik sta altijd weer op." Daniëlle Lous - theatermaker

Zowel privé als in haar werk merken mensen dat Daniëlle uit Zeeland komt. Ze is standvastig, nuchter, en staat stevig met haar voeten in de klei. "Ik vergelijk mezelf altijd met helmgras. Ik kan het zo nu en dan moeilijk hebben en helemaal buigen, maar ik breek niet. Dus hoe vaak ik ook op m'n bek ga, ik kom altijd weer overeind. Je zou kunnen zeggen 'Luctor et Emergo', maar dan zonder te vechten."

Daniëlle aan 't werk (foto: Fabulousbeing)

Een boodschap voor 't publiek

Of ze nu zingt, acteert of les geeft, ze probeert altijd bij die ander iets los te maken. En dan maakt het haar niet uit of dat positief of negatief is. "Als er maar iets gebeurt bij die ander." Daarnaast wil ze met haar voorstelling het publiek ook een boodschap meegeven. "Mensen hebben veel meer keuze dan dat ze zelf denken. Heel veel mensen denken, het is nu eenmaal zo. Maar er valt zoveel te onderhandelen met jezelf in plaats van dat je alleen maar uitgaat van die ander."

Theater De Mythe

De voorstelling 'Naakt' van Daniëlle Lous is a.s zondag 11 februari te zien in theater De Mythe in Goes vanaf 20.00 uur.