Vreemdgaan mag 'gewoon' in Goes

Second Love

Datingsites als Second Love, die getrouwde mensen in de gelegenheid stelt om vreemd te gaan, zijn veel gelovigen een doorn het oog. Reclame voor zulke sites zou verboden moeten worden, vindt de SGP/CU.

Vrijheid van meningsuiting

Maar het college van burgemeester en wethouders van Goes schrijft: "Het verbieden van bepaalde reclame op grond van de inhoud is niet in lijn met het grondrecht van artikel 7 Grondwet, de vrijheid van meningsuiting." Die is ook neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, aldus het college.

Derk Alssema, wethouder van Goes en lijsttrekker van het CDA (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Derk Alssema (CDA) van Goes weet niet of in zijn gemeente veel reclame wordt gemaakt voor overspel: "Volgens mij was het meer een principekwestie van de SGP/ChristenUnie, want ik heb die reclame-uitingen nooit zelf gezien. Maar goed, de vraag was gesteld dus die beantwoorden we dan netjes."

Wethouder Alssema over onmogelijkheid verbod