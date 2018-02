Nieuwe sterilisatieafdeling in Goes is 'crème de la crème'

Op de afdeling worden alle benodigdheden voor het ziekenhuis gereinigd. Dat is geen simpele klus: eerst moet het worden afgespoeld, daarna verder gereinigd en ten slotte gaat het door een stoommachine, die speciaal is ingesteld om optimaal te reinigen.

Alle apparaten blinken en glimmen. Volgens de medewerkers van de sterilisatieafdeling zijn de nieuwe apparaten de 'crème de la crème' en gaat het werk zo een stuk sneller.

De medewerkers van de sterilisatieafdeling zijn trots op de vernieuwde afdeling (foto: Omroep Zeeland)

"We zijn apetrots", aldus Judith van der Veen, teamleider van de sterilisatieafdeling. "Alles is zo ingericht dat het voor ons zo hygiënisch mogelijk werkt. We hebben ook meer apparaten dan vroeger, dus we kunnen meer tegelijk schoonmaken. Dat is fijn, want we maken niet alleen voor onze locatie de spullen schoon, maar ook voor de ziekenhuizen in Zierikzee en Vlissingen en voor andere bedrijven die dit soort spullen gebruiken."