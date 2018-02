Zeeland wordt wakker: sterilisatie, naakt en vreemdgaan

De medewerkers van de sterilisatieafdeling zijn trots op de vernieuwde afdeling (foto: Omroep Zeeland)

Steriliseren

Bij het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis in Goes is een nieuwe sterilisatieafdeling geopend. De afdeling is niet bedoeld voor mensen, maar voor het reinigen van medische apparatuur zoals scharen, pincetten en klemmen.

Daniëlle aan 't werk (foto: Fabulousbeing)

Voorstelling Lous

Het was voor haar al jaren een droom. Alleen op 't podium staan en haar eigen liedjes en verhalen delen met het publiek. Die droom is uitgekomen. De uit Zoutelande afkomstige Daniëlle Lous (41) staat met haar solovoorstelling 'Naakt' binnenkort in De Mythe in Goes.

Second Love

Vreemgaan

Er komt in Goes geen verbod op reclame in de openbare ruimte die kan aanzetten tot overspel. Dat heeft het gemeentebestuur laten weten. De SGP/ChristenUnie had gevraagd te onderzoeken of zo'n verbod juridisch mogelijk is.

Gewonde bij ongeluk op A58 (foto: HV Zeeland)

De A58 is gisteravond enige tijd afgesloten geweest na een ongeluk. Het ongeluk gebeurde rond 20.15 uur ter hoogte van Rilland, in de richting van Bergen op Zoom. Bij het ongeluk raakte een persoon gewond.

Sneeuwschuiven op de weg (foto: Henk Zwemer)

Het weer:

Vandaag trekt een storing met wolken en eerst sneeuw over de provincie. Het wordt vooral landinwaarts tijdelijk wit, er kan 1 of 2 centimeter sneeuw vallen. In de loop van de middag valt wat lichte regen. We zitten dan in minder koude lucht van boven zee.

Het wordt 3 of 4 graden, maar in de neerslag is het kouder. De zuidzuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, vanavond mogelijk wat sterker en dan waait de wind uit het noordwesten.