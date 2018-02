Deel dit artikel:











Juf Ank zit vast in carillon van Zierikzee Juf Ank zit vast in carillon van Zierikzee (foto: Ernesta Verburg)

Mocht het nog niet in het hoofd zitten, is er vanaf nu geen ontkomen meer aan voor de inwoners van Zierikzee. Het welkomstlied van Juf Ank uit de hitserie De Luizenmoeder is opgenomen in het vaste repertoire van het carillon in de stad.

Het nummer is in het carillon gezet door de stadsbeiaardier van Zierikzee; Janno den Engelsman. Het 'Hallo Allemaal' klinkt de komende weken op het hele uur door de binnenstad van Zierikzee. Hallo allemaal, wat fijn dat... Het nummer 'Hallo Allemaal' komt uit de populaire televisieserie De Luizenmoeder van AVRO/TROS. De serie, die zich afspeelt op een basisschool, trekt een miljoenenpubliek. Het is een satire op het gedrag van ouders en leraren, tegen kinderen en onderling. Misschien wel het bekendste onderdeel is het welkomstliedje van Juf Ank wat ze zingt bij het binnenkomen van de leerlingen in haar klas. Mochten de inwoners van Zierikzee genoeg hebben van Juf Ank, op de halve uren speelt het carillon een Menuet van Martini.