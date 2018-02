Safety first, ook bij de carnavalswagens

Vanaf november is er volop gebouwd aan de praalwagens, deze week volgde de laatste controle in de Zak van Zuid-Beveland. Twee teams van drie man gaan de bouwgroepen af. Jaco Zuidhof is een van hen. Hij is van de optochtbegeleiding en bouwde zelf ook ooit aan wagens: "Ik kijk naar de technische details, naar de veiligheid, de afmetingen en of er brandblusmiddelen aanwezig zijn."

"Dat doen we aan de hand van een checklist die we van de gemeente hebben gekregen, maar daarnaast gebruiken we ook ons boerenverstand", vertelt hij verder. "Niet alles wat je in zo'n wagen ziet, staat op papier."

'We willen zelf ook een veilige optocht rijden'

Zeven grote wagens en zeven kleine wagens doen er mee in 's-Heerenhoek en Kwadendamme. De Ofdwalers uit Ovezande is een van de bouwgroepen die een grote wagen maakte. Patrick Remijnse is van die bouwgroep en hij snapt wel dat er geïnspecteerd wordt op de veiligheid: "Als je in de landen kijkt wat er allemaal gebeurt op evenementen snappen wij het heel goed. We willen zelf ook een veilige optocht rijden. Gelukkig denken de controleurs met ons mee en komen we er altijd samen uit."

Ook onder de wagen wordt goed gekeken (foto: Omroep Zeeland)

Tom van der Vliet van De Doeboederie bouwde ook mee aan een grote wagen. Zenuwachtig voor een controle zijn de bouwers nooit: "Je houdt rekening met zaken zoals brandblussers en vluchtwegen. Het is papier dus het is zo weg als er iets in de fik vliegt."

Bijna alles in orde

Volgens Jaco gebeurt het niet vaak dat er na controle veel veranderd moet worden aan een wagen: "Ze weten heel goed wat wel en niet kan." Ook dit jaar was het bijna allemaal in orde. Eén van de veertien wagens moest een aanpassing doen vanwege de veiligheid: een plateau aan de bovenkant van de wagen zat iets te los.