Motorrijder omgekomen bij ongeluk (foto: HV Zeeland)

Het slachtoffer kwam rond 7.15 uur door nog onbekende oorzaak met zijn motor in de berm terecht en vervolgens in de sloot. De motorrijder is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

De Westelijke Kanaalweg is tot 9.30 uur afgesloten geweest voor politieonderzoek.