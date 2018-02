Deel dit artikel:











Het sneeuwt in Zeeland, maar veel is het niet

De sneeuw dwarrelde vanmorgen Zeeland binnen. Iets later dan verwacht trok de eerste storing met lichte sneeuw over Zeeland heen, maar de hoeveelheid sneeuw die hier is gevallen was minder dan voorspeld.

Op de meeste plekken lag er vanmiddag een laagje sneeuw van rond de twee centimeter. Volgens de verwachtingen zou de sneeuw in de loop van de middag overgaan in regen of motregen, maar dat is niet overal gebeurd. Op sommige plekken sneeuwde het vanmiddag nog rustig verder. Hier en daar glad Aangezien er minder sneeuw gevallen is dan van tevoren werd verwacht, zorgt de sneeuwval in onze provincie niet voor veel overlast. Wel werd het hier en daar glad op de wegen door het sneeuwlaagje op het wegdek. Het KNMI waarschuwde dan ook nog met code geel, de laagste waarschuwingscategorie, voor lokale gladheid.