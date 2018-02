Sneeuw in Zeeland, maar heel veel is het (nog) niet (foto: Arjan Bokelaar)

De sneeuw dwarrelt Zeeland binnen. Iets later dan verwacht trekt de eerste storing met lichte sneeuw over Zeeland heen. Door het sneeuwlaagje kan het glad worden op de wegen.

De verwachting is dat op sommige plaatsen een laagje van 1 tot 3 centimeter komt te liggen. In de loop van de middag gaat de sneeuw later over in regen of motregen.