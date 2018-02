Geen wapens, wel bodycams voor groene boa's

BOA schrijft bon uit voor mountainbiker die over voetpad in natuurgebied fietst (foto: Omroep Zeeland)

Een ander advies uit het rapport is dat de drie groene boa's van de RUD Zeeland (toezichthouders in natuurgebieden) wel uitgerust worden met een beschermend vest, bodycam en C2000-portofoon.

Hans Dullaert van de RUD Zeeland laat weten dat de adviezen en het rapport nu eerst door de provincie worden bekeken en dat zij uiteindelijk zullen besluiten wat er met de aanbevelingen zal worden gedaan.

Sinds begin november gaan de groene boa's van de RUD Zeeland 's avonds niet meer op pad. Dat kan alleen als er toestemming wordt gegeven vanuit de organisatie zelf. Aan die situatie verandert voorlopig niets.

"Een beetje een wassen neus", reageert Jaap van der Hiele van de de Vereniging voor Natuurtoezicht, de vakvereniging voor groene BOA's. "Dat betekent nog steeds dat ze niet in kunnen grijpen als de situatie er om vraagt. Dat zal dus altijd bij de andere boa liggen. Niet erg praktisch, lijkt me."

Lees ook:

Van der Hiele duidt daarmee op het feit dat het uitrusten met alleen beschermde middelen niet werkt. "Alleen als je als bevoegd gezag ook de mogelijkheid hebt iemand aan te houden, zal het werkbaar zijn. Dan bedoel ik dat je de mensen moet uitrusten met handboeien, een wapenstok en pepperspray. De groene boa's kunnen namelijk dezelfde bevoegdheden hebben als een politieagent. Geef ze die dan ook."

Dullaert van de uitvoeringsdienst waar de groene boa's onder vallen laat weten daar geen uitspraken over te doen. "Laten we de boeven niet wijzer maken dan nodig. De politiek moet eerst maar beslissen of ze de aanbevelingen van het rapport overnemen."