Meer miljonairswoningen in Zeeland verkocht

Slot Baarland staat te koop voor €1.295.000 (foto: Omroep Zeeland)

In 2016 werden vier miljonairshuizen verkocht in onze provincie en in 2015 en 2014 waren het er drie. Met de stijging naar elf in 2017 volgt Zeeland de landelijke trend. In heel Nederland werden vorig jaar 1.485 miljonairshuizen verkocht, dat zijn er 34 procent meer dan in 2016.

Verkochte miljonairswoningen per gemeente

Gemeente 2015 2016 2017 Goes

- - 2 Hulst - - 1 Middelburg - 1 - Noord-Beveland 1 - 2 Schouwen-Duiveland - 3 4 Sluis 2 - - Veere - - 2

2.999.000 euro

Vergeleken met de andere provincies, eindigt Zeeland op de zesde plek, boven Drenthe (3), Friesland (3), Flevoland (5), Groningen (7), Limburg (8) en Overijssel (10). Noord-Holland staat bovenaan de lijst, in deze provincie werden maar liefst 799 miljonairshuizen verkocht.

Wie op zoek is naar huis met een waarde van zes nullen, kan z'n hart ophalen in Zeeland. Wie op Funda zoekt, komt er al snel een stuk of veertig tegen. Schouwen-Duiveland spant als gemeente de kroon met tien huizen boven een miljoen. Het duurste huis staat in de gemeente Veere: in Oostkapelle staat een hof te koop voor 2.999.000 euro.

