Terneuzenaren scheuren over Tractaatweg

snelheidsmeter (foto: Politieteam verkeer Zeeland-West-Brabant)

Normaal gesproken geldt er een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur op de Tractaatweg, maar door wegwerkzaamheden mag je er op het moment maar 70 kilometer per uur.

Niet alleen reden de mannen (22 en 25 jaar oud) allebei te hard, ze haalden ook voertuigen in op plekken waar dat niet is toegestaan. De officier van justitie beslist of en wanneer de mannen hun rijbewijs terugkrijgen.