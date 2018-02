Zonnepark Middelburg door succes vertraagd

Het particuliere zonnepark maakt onderdeel uit van een groter park van in totaal 55.000 zonnepanelen (foto: Omroep Zeeland )

Het project liep eerder al vertraging op door het onverwacht hoge aantal aanmeldingen en nu is de oplevering verder vertraagd door problemen met papieren rompslomp. "In september vertrok ook onze contactpersoon bij de bouwer van het park, wat de snelheid eerlijk gezegd niet bevorderde", legt Teus Baars van Zonkracht Middelburg uit.

'Propvol'

Wat volgens Baars ook meespeelde was de krapte in de zonnepanelensector. Door toenemende vraag naar het installeren van zonnepanelen zit die markt volgens Baars 'propvol' waardoor al het extra werk door hetzelfde aantal handjes gedaan moet worden.

Eerder werd de oplevering al uitgesteld doordat meer Middelburgers interesse hadden in het zonnepark dan verwacht. Vorig jaar konden inwoners van de binnenstad van Middelburg, de zogenoemde postcoderoos, zich inschrijven voor het particuliere zonnepark dat gebouwd wordt bij woonboulevard De Mortiere. Het particuliere park maakt daar onderdeel uit van een groter park met in totaal zo'n 55.000 zonnepanelen.

Overvallen

Toen er twee maanden na de opening van de inschrijving voor het particuliere park 400 aanmeldingen waren binnengekomen, dacht Zonkracht Middelburg dat er niet veel meer aanmeldingen bij zouden komen. "Maar nadat de bouw was gestart, werden we eigenlijk overvallen door ons eigen succes", zegt Teus Baars van Zonkracht Middelburg.

In plaats van 400 panelen, moesten er ineens 900 panelen worden geplaatst. "We zaten al aan de grenzen van het gebied dus moesten we even puzzelen om alles in te passen", zegt Baars. Nu worden er 700 panelen geplaatst bij De Mortiere en nog eens 200 op het dak van de gemeenteloods aan de Waldammerweg. Bij de lancering van het project hield Zonkracht Middelburg aanvankelijk nog rekening met in totaal 1200 zonnepanelen.

