Politie pakt inbrekers dankzij tablet met volgsysteem

In Hulst zijn vanmorgen twee inbraakverdachten opgepakt, nadat de politie de twee mannen had opgespoord met behulp van tablet met een zogenoemd track and trace-systeem. De tablet was gestolen bij een inbraak in Sint Jansteen.

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen) Bij de inbraak donderdagavond in de woning aan de Brouwerijstraat waren geld, sieraden en meerdere elektrische apparaten meegenomen door de inbrekers. Dankzij het volgsysteem op de tablet kon de politie achterhalen waar die zich bevond. Signalement Al bij het buurtonderzoek na de inbraak bleek dat er twee onbekende mannen waren gezien in de buurt. Dus toen de agenten het spoor van de tablet volgden tot een woning in Hulst en daar twee mannen aantroffen die aan het signalement voldoen, hebben ze de twee meteen opgepakt. In de woning in Hulst werden ook de andere gestolen spullen teruggevonden. Beide verdachten zitten nog vast. De politie onderzoekt of zij nog meer inbraken op hun kerfstok hebben. Voorbeeld De politie grijpt dit voorbeeld nu aan om de eigenaren van elektronische apparaten zoals computers, tablets en telefoons op te roepen om die te voorzien van een dergelijk volgsysteem. Dit om alle vormen van diefstal tegen te gaan.