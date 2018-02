Deelnemersveld ZLM Tour krijgt vorm

Christopher Lawless (m) won in 2017 de ZLM Tour (foto: www.zlmtour.nl)

Onder de deelnemende landen bevinden zich toonaangevende wielerlanden zoals Frankrijk, Denemarken en België.

Opvallend is dat Noorwegen dit jaar niet meedoet. In 2016 was Amund Grondahl Jansen (nu prof bij LottoNL-Jumbo) nog winnaar namens Noorwegen. "We hebben doorgekregen dat Noorwegen niet meedoet vanwege financiële redenen", zegt Kees Veerhoek, voorzitter van de ZLM Tour. "Het gerucht gaat dat onder andere de wielerbond in Noorwegen moet opdraaien voor de tekorten van het wereldkampioenschap in Bergen. Wij vinden het heel jammer dat ze niet komen."

Nieuw in het deelnemersveld zijn Finland en Litouwen. Deze twee landen hebben volgens rennerscoördinator Tonny Huyzen nog nooit meegedaan aan de ZLM Tour.

ZLM Tour 2018

voorlopige deelnemerslijst Frankrijk Duitsland Denemarken Zwitserland België Verenigde Staten Nederland Kazachstan Groot-Brittannië Nieuw-Zeeland Italië Finland Rusland Luxemburg Spanje Zweden Slovenië Slowakije Estland Litouwen Ierland Japan Polen

ZLM Tour 2017 (foto: www.zlmtour.nl)

De ZLM Tour maakt ook dit jaar deel uit van de UCI Nations' Cup. Dat is een reeks internationale wedstrijden voor renners van 18 tot en met 23 jaar. De ZLM Tour is de enige Nederlandse wedstrijd in die cyclus.

UCI Nations' Cup 2018

wedstrijden Tour de L'Espoir Kameroen 31-01 tot 04-02 Gent-Wevelgem/Kattekoers-Ieper België 25-03 Ronde van Vlaanderen België 07-04 ZLM Tour Nederland 14-04 Grand Prix Priessnitz Spa Tsjechië 31-05 tot 03-06 Tour de l'Avenir Frankrijk 17-08 tot 26-08

De 23e editie van de ZLM Tour wordt op zaterdag 14 april gereden. Het is de laatste editie onder de naam ZLM Tour omdat het verzekeringsbedrijf uit Goes stopt als sponsor en naamgever. Of de wedstrijd daarna nog gereden wordt, is nog niet duidelijk. De organisatie is nog op zoek naar nieuwe sponsoren.

