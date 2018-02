Djangus terug uit Londen met single

Oud-Middelburger Django Boegheim was eerder solo-artiest. In 2006 won hij een wedstrijd in Terneuzen en werd uitgeroepen tot Beste singer-songwriter van Zeeland. De muziek van Djangus wijkt wel af van zijn solowerk. Django: "Ik zocht muzikanten voor mijn songs. In plaats van de tedere songwriter-stijl zijn we nu de indie pop/hardrock-kant opgegaan. M'n liedjes als singer-songwriter zijn heel anders. Als het de gevoelige kant opgaat is het voor Django."

We zijn met z'n allen Djangus. Ik ben frontman maar niemand is de baas." Django Boegheim

De vier muzikanten zijn studiegenoten van de Nationale Pop Academie in Utrecht. "Het zijn alle drie metal-instrumentalisten. Ze begonnen als sessiemuzikanten, maar we vonden het zo leuk met elkaar op het podium, dat we een band zijn gaan vormen. We zijn met z'n allen Djangus. Ik ben frontman maar niemand is de baas. In het begin schreef ik alle liedjes, nu schrijven we de nummers samen."

Muziekinvloeden

Djangus is een genre op zich. De muziek is moeilijk in een hokje te plaatsen. Op het repertoire staat een hardrock nummer, maar ook reggae, een ballade, poprock. Al die verschillende muziekinvloeden maakt Djangus een genre.

Djangus VOOR INTERNET

De optredens in Londen van eind januari heeft Djangus te danken aan tourmanager Ronald Maas. "Dat was gaaf, leuk. We hebben vijf shows mogen geven, onder andere in The Bedford, waar Ed Sheeran vroeger gespeeld heeft. Ik ben zonder verwachtingen op pad gegaan, maar de reacties waren leuk."

Vermoeiend

Tijdens de single-opnames van The Winner Takes It All werd Django geteisterd door een keelontsteking. De opnames gingen goed, maar negen uur focussen op een nummer van 3 minuut 30 viel hem wel zwaar. "Het was erg vermoeiend en zwaar. Ik had daar al last van m'n keel. Maar in feite is het wel o.k. gegaan."

Qua optredens houdt de band het de komende tijd even rustig. Wel zijn er plannen voor een plaat. "Ik weet niet of The Winner Takes It All erop komt te staan, maar in 2018 komt die plaat sowieso uit."