Automobilist gewond bij botsing met vrachtwagen op Rondweg Hulst

Het ongeluk gebeurde rond 14.20 uur op de kruising met de De Verrekijker en de Grote Kreekweg (N690). De oorzaak voor het ongeluk is nog niet bekend. Bij de botsing raakte de auto ernstig beschadigd aan de linkerzijde, de vrachtwagen had alleen schade aan de voorkant.

Autodeur verwijderd

Door de klap kon de bestuurder niet meer zelf de auto uitkomen. De brandweer heeft een autodeur verwijderd om de gewonde bestuurder uit de beschadigde auto te bevrijden.

De brandweer heeft een autodeur verwijderd om de bestuurder uit de beschadigde auto te bevrijden (foto: HV Zeeland)

De gewonde automobilist is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er was in eerste instantie ook een Belgische traumahelikopter opgeroepen, maar die is niet meer ter plekke gekomen. De bestuurder van de vrachtwagen bleef voor zover bekend ongedeerd.

Afgesloten

Vanwege het politieonderzoek en de verdere afhandeling van het ongeluk werd de N290 afgesloten voor het verkeer.