Rit naar Noordkaap haalt 3000 euro op voor reddingshonden

Tijdens een van de etappes van Expeditie Noordkaap zien de mannen het Noorderlicht. (foto: Jesse Meliefste)

Janssen en Meliefste deden mee aan 'Expeditie Noordkaap', een achtdaagse autotoertocht met wedstrijdelementen. De tocht begon in Lichtenvoorde (Gelderland) en eindigde op de Noordkaap, dat is zo'n 8.000 kilometer. Onderweg moesten de zeventien teams allerlei opdrachten uitvoeren, zoals vissen naar krabben en in een hovercraft over het ijs rijden.

Jesse Meliefste (links) en Pieter Janssen konden een cheque van 3000 euro overhandigen aan Reddingsorganisatie Zeeland. (foto: Jesse Meliefste)

Team Luctor et Emergo eindigde op plek negen in het eindklassement. Het was de mannen vooral om het avontuur te doen en om geld op te halen voor hun goede doel: Reddingsorganisatie Zeeland. "We zitten zelf altijd op het water, dus we steunen het van harte", verklaarde Pieter Janssen.

De Reddingsorganisatie Zeeland is blij met het bedrag. Ze gebruiken het geld om een aangekochte reddingsboot vaarklaar te maken. De boot heeft onder andere nog een buitenboordmotor nodig.

