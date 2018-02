Belle and The Beats komt met eerste videoclip

Isabel volgde een zangopleiding in Kopenhagen. Daar is ze met veel muzikanten in contact gekomen. Het afgelopen jaar is ze samen met producer en gitarist Gil Lopez bezig geweest met dit project. Isabel is blij met deze mijlpaal: "Het is heel spannend en we hebben super hard gewerkt en nu delen we de eerste vrucht met de rest van de wereld."

Pop noir

Isabel omschrijft de muziek van Belle and The Beats als 'pop noir': "Wat we maken is popmuziek, maar wel een beetje met een duister randje, niet zoals de mainstream." De debuutsingle is geproduceerd door Gil Lopez. De clip is gemaakt door Max Westendorp.

Belle and The Beats komt met debuutsingel én videoclip

De eerste single van Belle and the Beats is meteen al goed ontvangen. Op de releasedag is het nummer opgenomen in de New Music Friday playlist en de New Alternative playlist van streamingdienst Spotify.

Soldier of the Night komt te staan op de debuut-EP Lose Your Feathers, die later dit jaar verschijnt.