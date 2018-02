Wie zit er achter de Thoolse praatpaal? Het antwoord zal je verrassen...

Kinderen poseren bij de Thoolse praatpaal (foto: Naar de Kern)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen besloot de partij een ludieke actie te organiseren om zo wat meer aandacht voor de campagne te genereren. "En dat werkt, aangezien je me nu belt", lacht Ruud Muijt van de SGP Tholen.

De SGP zit achter de praatpaal-actie op Tholen

Hoewel een praatpaal niet het eerste zal zijn waar je aan denkt bij de SGP, is die combinatie volgens Muijt minder vreemd dan je misschien zou denken. "Er zijn zeker zeker wel raakvlakken! De SGP staat voor het zoeken van verbinding en dat is ook precies wat deze praatpaal doet: hij verbindt mensen. En wij als partij zoeken de verbinding tussen samenleving, scholen, ondernemers, kerken en ook niet-kerkelijken."

'Leuk en interessant'

"We hopen dat we hiermee laten zien dat politiek heel leuk en interessant kan zijn. Bovendien heeft de praatpaal jarenlang goede dienst gedaan als baken van veiligheid naast de snelweg en veiligheid is voor ons een belangrijk thema. Daarom vinden wij het wel mooi om de paal zijn pensioen hier op Tholen te laten beleven" voegt Muijt toe.

Er zwerft een praatpaal over Tholen, maar wie zit er aan de andere kant van de lijn? (foto: Naar de Kern)

Vanavond wordt in Oud-Vossemeer officieel onthuld dat SGP achter de praatpaalactie zit, maar op sociale media ging de identiteit van de mensen achter de praatpaal al langer rond. En ook de rest van de SGP-campagne op Tholen zal de praatpaal een centrale rol spelen, zegt Muijt. "Maar hoe precies, dat zeg ik nog niet."

De SGP Tholen is niet de eerste die een praatpaal op een vernieuwende manier probeert in te zetten. De praatpalen zijn afgelopen zomer uitgezet, omdat ze niet meer gebruikt worden in deze tijd van mobiele telefoons. Een school in Goes heeft er een weten te bemachtigen en daar wordt hij ingezet om pesten tegen te gaan.

