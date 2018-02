De fysio, huisarts én een diabetesspecialist onder één dak

"Heel erg trots" is Pim Lexmond, bewegingsspecialist. Zijn sportcentrum komt in een zijgang van het centrum. "Het is heel mooi wat we hier doen. We werken met de mensen en helpen ze door middel van coaching en sporten om gezond te blijven."

Bij gezondheidscentrum Antonius in Oostburg hebben ze verschillende disciplines onder één dak (foto: Omroep Zeeland)

Podotherapeut (iemand die alles weet van de gezondheid van voeten) Valérie Derumeaux: "De samenwerking is beter geworden. We kunnen mensen direct na hun afspraak bij de huisarts inplannen. In sommige gevallen kunnen we ze zelfs direct na hun doorverwijzing al behandelen."