Jan Poortvliet terug bij JVOZ

Jan Poortvliet (foto: Orange Pictures)

Poortvliet is de opvolger van Ralph Zegers, die vertrokken is. Poortvliet zal de trainingen op maandag en vrijdag leiden en de coaching op zaterdag. De trainingen op dinsdag en donderdag worden verzorgd door oud-international Romano Denneboom en Thomas Ragut, die dat nu ook al doen als assistent.

De JVOZ is blij met de komst van oud-international Poortvliet. "We zijn buitengewoon verheugd dat een toptrainer als Jan Poortvliet de talentopleiding in Zeeland versterkt", zegt voorzitter John Dane. "Jan maakt het seizoen af en we willen ook graag dat hij volgend seizoen voor JVOZ actief is, maar daarover moeten we nog elkaar in gesprek", aldus Dane.

Poortvliet was al eerder werkzaam als jeugdtrainer bij de JVOZ, maar stopte daar in 2015 mee omdat hij jeugdtrainer voor de Chinese voetbalbond in Qingdao werd. Om diezelfde reden stopte hij destijds ook bij GOES, waar hij hoofdtrainer was.

Het avontuur in China stopte in 2017. Sindsdien zat Poortvliet zonder club. Vorige maand werd bekend dat Poortvliet volgend seizoen hoofdtrainer bij hoofdklasser Nuenen wordt.