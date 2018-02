Voortbestaan ZB Planbureau ter discussie na foute cijfers

Twee rapporten zijn de oorzaak van de onvrede over het ZB Planbureau. In januari verscheen Staat van Zeeland. Hierin stelden de onderzoekers dat in acht jaar tijd 28.000 Zeeuwen van het platteland naar de stad waren verhuisd. Een dag na de publicatie bleek dit niet te kloppen. De PZC onthulde dat het om slechts 7.000 verhuizers ging.

Zwart-wit

Het andere rapport van ZB Planbureau ging over de Westerscheldetunnel, opgesteld in samenwerking met TU Delft en in opdracht van de gemeente Terneuzen. Hierin werd gesteld dat de tol zo snel mogelijk moest worden afgeschaft en niet pas in 2033 zoals nu gepland. Alleen dan zou Zeeuws-Vlaanderen economisch en cultureel kunnen overleven. Veel te zwart-wit, vonden critici en bovendien werd er te veel toegeschreven naar een conclusie.

Niet wetenschappelijk

Zeeuwse politici van D66, CDA en SP willen nu een discussie over nut en noodzaak van het ZB Planbureau. De Provincie Zeeland betaalt jaarlijks veel geld aan het instituut. De politici vinden dat dan in ieder geval de onderzoeksconclusies moeten kloppen en onafhankelijk moeten zijn.