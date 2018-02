Ook in Sint Jansteen laat de Luizenmoeder van zich horen

Patrick Hemelaar, in het dagelijks leven projectleider bij een bouwbedrijf, is vanaf vanavond Prins Pim I. Patrick is al een jaar bezig met de voorbereidingen voor het feest, laat hij weten in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. Na de vele voorbereidingen is hij er helemaal klaar voor: 'Als ik straks m'n pak aan doe, dan kijk ik in de spiegel en denk: daar staat de prins weer.' Vanavond krijgt hij symbolisch de sleutel van het Rattenrijk, zoals Sint Jansteen tijdens carnaval wordt genoemd.

Themanummer van de Luizenmoeder

Ook in Sint Jansteen wordt ingespeeld op het succes van de Luizenmoeder. Na afloop van de kinderoptocht werd een feestversie van het themanummer ingezet. En dan volgt er natuurlijk maar één ding: polonaise!

