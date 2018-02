Van een stier in je vijver tot een giftige cobra in je wasmachine: zeven ontsnapte dieren

De Schotse Hooglanders hadden een eigen plekje op de Quistkostsedijk (foto: Mary Pollemans)

Het is niet de eerste keer dat dieren het in Zeeland op een lopen zetten. We hebben zeven van de meest opzienbarende ontsnappingen van dieren in Zeeland voor je op een rij gezet.

Ontsnapte koeien in een voortuin in Oostkapelle

In de Torenstraat liepen begin mei vorig jaar drie koeien los. De politie heeft op Facebook een foto gezet waarop te zien is dat de koeien in de tuin van een woning naast basisschool De Lispeltuut staan. De dieren zijn uiteindelijk met hulp van de eigenaar gevangen.

Ontsnapte koeien in voortuin Oostkapelle 2017 (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Wallaby Brammetje ontsnapt in Wissenkerke

Wallaby Brammetje kon in 2016 door stormschade uit zijn verblijf in Wissenkerke ontsnappen. Hij was een week spoorloos, maar is uiteindelijk gevonden in de (fruit)boomgaard van de buurman. De eigenaren hebben hem weten te lokken met druiven waarin ze een verdovend middel hadden gespoten. Brammetje hupt nu weer vrolijk rond in zijn verblijf.

Wallaby Brammetje ontsnapte in Wissenkerke tijdens een storm in 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Chaos in Terneuzen door loslopende stieren

Twee loslopende stieren zorgden in twee jaar geleden voor chaos in Terneuzen. De beesten, die waren ontsnapt uit een weiland, beschadigden auto's. Eén persoon is geschept door een stier en is met een wond op zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Na een jacht van ruim een uur heeft een dierenarts ze uiteindelijk kunnen verdoven. Daarna konden de dieren worden afgevoerd.

Chaos in Terneuzen door loslopende stieren (foto: Omroep Zeeland)

Het ontsnapte varkentje Knorr

In 2013 ontsnapte het kleine zwarte varkentje Knorr in Biervliet. Knorr was ooit als jong varkentje zwaar verwaarloosd binnengebracht bij Stichting Zorgeloos Dierenleven. De stroom van de omheining was uitgevallen waarna het dier wist te ontsnappen. Een dag na zijn vermissing liep Knorr weer bij de stichting in de tuin.

Ontsnapt varkentje Knorr is terecht (foto: Omroep Zeeland)

Stier belandt in vijver 's-Heerenhoek

Een inwoonster van 's-Heerenhoek kreeg een vreemd tafereel te zien toen ze op een ochtend in 2012 door het raam naar buiten keek. Een volwassen stier was in haar vijver beland. Het dier was even daarvoor uit een nabijgelegen wei ontsnapt. Na zijn ontsnapping liep de stier een tijdlang los, waarna het de tuin van een woning aan de 's-Heerenhoeksedijk in ging. Om de stier uit de twee meter diepe vijver te bevrijden, moest de vijverwand gedeeltelijk opengebroken worden. De stier is bij zijn ontsnapping niet gewond geraakt en na zijn bevrijding weer teruggebracht naar de wei.

Stier in vijver 's Heerenhoek 2012 (foto: Anouk Schrieks)

Ontsnapte wurgslang in Terneuzen

In 2009 ontsnapte een boa constrictor van 1.70 meter in Terneuzen. Pas vier jaar werd het dier levenloos gevonden onder het dak van de buren. De slang kwam tevoorschijn bij het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning.

Wurgslang Terneuzen (foto: Roan Michielsen)

Giftige cobra ontsnapt in Hoedekenskerke

In een huis aan de Havenstraat in Hoedekenskerke is in 2013 een giftige Afrikaanse cobra ontsnapt. Een beet van zo'n cobra is dodelijk. Na een paar uur zoeken is de slang gevonden. Hij had zich verstopt in de wasmachine.