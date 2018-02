Zeeuwse uienboer woedend op CBS vanwege foute uiencijfers

Uien op het land (foto: Ria Brasser)

Ieder jaar moeten de boeren in mei doorgeven hoeveel hectaren ze inzaaien met bepaalde gewassen. Aan de hand van die gegevens maakt het CBS een inschatting van de opbrengst.

Naar beneden bijgesteld

Onlangs heeft het CBS het 'definitieve uienareaal' zoals dat heet naar beneden bijgesteld. Het werd met 500 hectare verlaagd naar 26.123 hectare. En ook de gemiddelde opbrengst per hectare is naar beneden bijgesteld, waardoor de uienoogst flink lager uitvalt dan de eerdere schattingen van het CBS: 1,4 miljoen ton, ten opzichte van de geschatte 1,5 miljoen ton. Om een idee te geven: die verlaging van 100.000 ton staat gelijk aan bijna 3.000 vrachtwagens vol uien.

Volgens Hanse gebeurt dat keer op keer, dat de uienoogst naar beneden wordt bijgesteld. En dat is funest voor de uienhandel, zegt hij. "De industrie koopt bij ons in op basis van die cijfers van het CBS. Dus als die een hoge opbrengst schatten dan gaat de prijs die wij voor een kilo uien krijgen omlaag. En flink omlaag, dat scheelt bijna de helft. Ik heb het bij ons doorgerekend en het scheelt bij mijn bedrijf al gauw een gemiddeld jaarinkomen."

Nu te laat

Nu het CBS de uienoogst naar beneden heeft bijgesteld, gaat de prijs weliswaar weer iets omhoog, maar voor de meeste boeren is dat nu al te laat. "Ik heb al mijn uien al verkocht", aldus Hanse. "Ze liggen nog bij mij in de schuur, maar de prijs hebben we al afgesproken."

Uien (foto: OZ)

Volgens Hanse scheelt hem dat ieder jaar veel geld. En niet alleen hem, de meeste akkerbouwers hebben er volgens hem last van. Want dit geldt niet alleen voor uien, maar ook voor andere gewassen, zoals onder meer aardappelen.

'Nooit in ons voordeel'

Daarom moet er nu verandering in komen, vindt hij. "Want als het nu één keer zou gebeuren dan is dat tot daaraan toe, maar nu gebeurt het ieder jaar. Dat je er bij een schatting weleens naast kan zitten dan begrijp ik ook, maar dan zou die fout ook af en toe ook in ons voordeel uit moeten vallen. En dát gebeurt niet. Ze hoeven nooit het uienareaal naar boven bij te stellen."

Dat betekent volgens Hanse dat er iets grondig mis is in dit systeem. "Ik zeg niet dat er iemand expres de cijfers in het voordeel laat uitvallen van de producenten die onze uien afnemen, want dat kan ik niet hardmaken. Maar het begint wel zo te voelen: dat iemand je loopt te bedonderen."

Protest

Hanse heeft even overwogen om uit protest geen gegevens meer te verstrekken aan het CBS over de ingezaaide hectaren, maar dat is ook geen optie. "Dan komen ze aanzetten met torenhoge boetes. En als je dan met andere boeren afspraken zou maken over een minimum-prijs, dan is dat meteen weer kartelvorming."

Het zit Hanse zo hoog dat hij brieven heeft gestuurd naar het CBS zelf, maar ook naar verschillende media en politici. En om ook het podium te zoeken van de luisteraars van Omroep Zeeland belde hij ook naar het inbelprogramma Zegt U 't Maar. "Ik moest het gewoon even kwijt. En ik vind het ook heel belangrijk dat de Zeeuwen dit weten."

Uienteler Kees Hanse lucht zijn hart bij Zegt u 't Maar

​Daarbij las hij ook voor uit een brief die hij aan een medewerker van het CBS heeft verstuurd. "Ik heb nog één vraag aan u: Wat zou u ervan vinden als u een heel jaar mag werken, vele overuren moet maken, je gezin op momenten nog in moet zetten om alles geregeld te krijgen en door toedoen van een ander, uw inkomen aan het einde van het jaar in mag leveren en tegen uw kinderen moet zeggen: Jullie krijgen niets voor de spaarpot, want een medewerker bij het CBS heeft een fout gemaakt. Eigenlijk raar dat zo weinig kinderen nog in het boerenvak verder willen. Wat vindt u daar nou van?"