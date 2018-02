Scholen blij met onderwijsakkoord: 'Zeeuwse acties waren niet voor niets'

Leerkrachten voeren actie in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Schoolbestuurder en voorzitter van coöperatie primair onderwijs Zeeland Pim van Kampen is blij met deze overeenkomst tussen de scholen, vakbonden en de verantwoordelijk minister Arie Slob. "Alle acties, en dus ook die in Zeeland zijn niet voor niets geweest."

'Veel geld'

Volgens Van Kampen gaat het om veel geld. "Ik heb het eens doorgerekend en voor heel Zeeland gaat het om vijf miljoen wat erbij komt. Dat is een hoop geld. En het mooie is dat de scholen zélf mogen bepalen wat ze met dat geld gaan doen om de werkdruk omlaag te krijgen."

Vanaf het komende schooljaar gaat het om 237 miljoen euro extra, waar het kabinet het eerst nog bij 155 miljoen wilde laten. Een doorsnee school met 225 leerlingen krijgt na de zomer ongeveer 35.000 euro extra. Het geld om de taken van leraren te verlichten loopt op tot 430 miljoen in het schooljaar 2021/2022 en de jaren daarna. Dat is 65.000 euro voor een gemiddelde school.

Stakingen gaan door

Ondanks deze positieve uitkomst gaan de aangekondigde estafettestakingen in het basisonderwijs gewoon door. De onderwijsvakbonden en actievoerende docenten willen namelijk ook verdere loonsverhoging, maar Slob is niet van plan die eis in te willigen.

Dat de acties doorgaan is terecht, vindt Van Kampen. "Want als je niet oppast wordt deze toezegging een sigaar uit eigen doos. Dat ze aan de ene kant meer geld geven, maar aan de andere kant weer korten. Dus dat de vakbonden doorgaan met actievoeren is een goede zaak." Om die reden gaan komende woensdag veel scholen elders in het land dicht, maar er staan dit keer geen acties gepland in onze provincie.

