Veel vertrouwen bij Middelkamp in promotie naar Topcompetitie

"We hebben weer stappen kunnen maken en de selectie is goed verbreed. Thijs de Lange is dan wel weggevallen, maar er zijn diverse goede renners voor teruggekomen", zegt ploegleider Ad Polak. "We kunnen de strijd aangaan met de andere clubs."

Nieuw in de selectie van Middelkamp zijn Jimmy de Bruyn (uit Sint-Jansteen), Nick de Munnik (Kapelle), Ezra Tolhoek (Zierikzee), Eddy Gödde (Dordrecht) en Roy Guequierre (Tholen).

De 31-jarige De Bruyn komt over van het Belgische Arrow Cycling Team en neemt veel ervaring mee. "We hebben een mooie mix tussen ervaren gasten en jonge renners." De Bruyn denkt dan ook dat promotie naar de Topcompetitie haalbaar is. "Met deze renners moet dat mogelijk zijn."

ZRTC Theo Middelkamp

selectie 20018 Bobby Balk Michiel Jumelet Justin Boone Tim Janssen Nick de Bruine Johnny van de Klooster Jimmy de Bruyn Dylan de Kok David van Eerd Nick de Munnik Wesley Floren Thomas Polak Roy Gijzel Eloy Raas Eddy Gödde Michel Stroosnijder Sven Gommers Ezra Tolhoek Roy Guequierre Pieter Vette Paul Hoondert Peter de Winter

Vorig seizoen miste Theo Middelkamp promotie naar de Topcompetitie, mede doordat halverwege het seizoen Thijs de Lange uit Kattendijke overstapte naar Metec Cycling Team, dat op een hoger niveau uitkomt. Daardoor miste Middelkamp belangrijke punten. De Lange was de kopman bij Middelkamp.

Voor dit seizoen verwacht ploegleider Polak veel van Eloy Raas uit Middelburg. "Ik denk dat ik vorig jaar best wel een goed seizoen voor mij was en hopelijk is dat aankomend seizoen weer wat beter", aldus Raas.

Raas wil vooral goed presteren in de Omloop van de Braakman, de Zeeuws-Vlaamse wielerklassieker in april. Die wedstrijd maakt deel uit van de Topcompetitie. Middelkamp heeft van de organisatie een wildcard gekregen.

Eloy Raas (foto: Omroep Zeeland)

Voor de toekomst heeft Polak veel verwachtingen van Ezra Tolhoek (18) uit Zierikzee. Tolhoek is een neefje van profrenner Antwan Tolhoek. "Ik denk dat Ezra op termijn de stap hogerop kan maken", zegt Polak.

De technische staf van Middelkamp bestaat uit de ploegleiders Heddy Nieuwdorp, Joop van de Pel en Ad Polak. Van Pel is nieuw. Hij komt over van DRC De Mol uit Dordrecht. De trainingen worden verzorgd door Nathan Traas uit Heinkenszand.

De selectie van Middelkamp vertrekt dit weekend naar Mallorca waar de ploeg zich verder gaat voorbereiden op het seizoen. Het trainingskamp in Spanje duurt tot en met 18 februari. Het seizoen start begin maart met de Belgische wedstrijd Brustem-Sint-Truiden.