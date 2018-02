Groene Ster in laatste minuten onderuit tegen FC Eindhoven (foto: Paul ten Hacken)

Groene Ster kwam in de Baskensburg al snel op achterstand door een goal van Jorg van Galen die een rebound binnen tikte nadat Jeroen Hakkens de lat raakte. Pas in de tweede helft kon Groene Ster op gelijke hoogte komen. Natuurlijk was Saïd Bouzambou, topscorer in de Eredivisie, degene die de gelijkmaker op de borden schoot. Aan de goal ging een slalom van Abdoe Abdenbi vooraf.

Vlak na de gelijkmaker wist Bouzambou met zijn tweede treffer zijn ploeg op voorsprong te schieten. Maar in de slotfase ging het mis voor Groene Ster. Raphinha maakte, met nog twee minuten op de klok, de 2-2. Waarna een minuut later Rodrigo Ticz de winnende maakte.

Play-offs

De vierde plek geeft aan het einde van het seizoen recht op een plaats in de play-offs om het landskampioenschap. Groene Ster staat nu zevende maar veel ploegen maken nog kans om in die top-vier te komen. Volgende week zaterdag speelt Groene Ster de uitwedstrijd tegen TPP Rotterdam.