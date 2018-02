Deel dit artikel:











FC Dordrecht leidt in periode na vijfde zege op rij

FC Dordrecht blijft maar winnen in 2018. Gisteren werd in de Jupiler League de vijfde overwinning op een rij geboekt, dit keer was de ploeg van trainer Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg met 3-2 te sterk voor het Helmond Sport van Roy Hendriksen uit Middelburg.

Julius Bliek en Gérard de Nooijer blijven maar winnen (foto: Orange Pictures) Met Julius Bliek uit Zierikzee opnieuw in de basisopstelling kwam Dordrecht na 24 minuten spelen op voorsprong door een treffer van Denis Mahmudov. Vlak voor rust wist Jordy Thomassen de gelijkmaker te maken voor de ploeg van Hendriksen. In de tweede helft zette Dordrecht de wedstrijd naar zijn hand. Robert Mutzers scoorde de 2-1 waarna Gustavo Hamer de score uitbreidde. Opnieuw Thomassen zette de 3-2 eindstand op het scorebord. Derde periode Door de goede reeks van FC Dordrecht staan De Nooijer en Bliek met hun ploeg nu bovenaan in de derde periode. Hendriksen staat met Helmond Sport op de negentiende plek. Andere Zeeuwen Augustine Loof uit Koewacht ging met zijn ploeg FC Eindhoven met 4-0 onderuit tegen FC Den Bosch. Bij FC Oss zorgde Istvan Bakx uit Vlissingen voor de openingstreffer in het met 5-1 gewonnen duel van Almere City. Bakx staat met FC Oss nu op een negende plek.