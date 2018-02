BLØF krijgt gouden plaat voor Zoutelande

Het nummer doet het bijvoorbeeld goed op muziekstreamdienst Spotify, bij jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Pascal Jacobsen:"We zien de laatste jaren steeds meer jongeren vooraan staan. Ze vertellen dat vroeger hun ouders fan waren en zij nu." Hij grapt: "We voelen ons tien jaar jonger."

'Ovezande ook een optie'

De band is blij verrast met de gouden plaat. Peter Slager bewerkte het van oorsprong Duitse lied 'Frankfurt Oder'. "Het gaat over een verlaten Duitse plaats. De vertaling moet ons aanspreken en dus dacht ik al snel aan Zeeland. Het had ook Ovezande, Serooskerke of Arnemuiden kunnen zijn. Maar Zoutelande vond ik het beste passen." Ook omdat het in het origineel gaat over een tuinhuisje en dat dan weer mooi vertaald kan worden in een strandhuisje.

In december staat de band in Ahoy. Pascal Jacobs daarover: "Dat blijft spannend. tegen die tijd heb ik wel wat slapeloze nachten."

Zoutelande van BLØF