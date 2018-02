Schweertman naar finale Nederlands kampioenschap squash

Squasher Piëdro Schweertman naar NK-finale (foto: www.squashlife.nl)

Wie de tegenstander wordt van Schweertman in de finale is nog niet bekend. De andere halve finale gaat tussen Dylan Bennet en Sebastiaan Weenink. Schweertman is als eerst geplaatst voor dit Nederlands kampioenschap. Vorig jaar wist de squasher voor het eerst de nationale titel te winnen.