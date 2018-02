Deel dit artikel:











Dhooge nieuwe trainer van Cadzand

Zaterdag vierdeklasser Cadzand heeft een opvolger gevonden voor de naar Oostburg vertrokken David Almekinders. Marino Dhooge is overgekomen van IJzendijke. Daar was hij actief als coach van het tweede elftal. Dhooge is oud-speler van onder meer Hoek en Ria W.

Trainerscarrousel Amateurvoetbal (foto: OZ) Cadzand staat momenteel met negen punten uit elf wedstrijden op de tiende plaats in de vierde klasse B.