Vlissingen bekert eenvoudig verder na zege op De Alblas

VC Vlissingen heeft de wedstrijd in de achtste finale van het districtsbekertoernooi eenvoudig gewonnen van De Alblas. De hoofdklasser versloeg de derdeklasser uit Zuid-Holland met 8-1. Yves Nyemb was vier keer trefzeker. In de kwartfinale speelt Vlissingen een uitduel tegen Cluzona of IFC.

Yves Nyemb van VC Vlissingen scoorde vanmiddag vier keer (foto: Paul ten Hacken) Vlissingen kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een goal van Steve Schalkwijk. De spits reageerde alert op een schot van Yves Nyemb dat de keeper van De Alblas moest lossen. Diezelfde Nyemb bleef vlak voor rust uiterst koel voor de doelman van de tegenstander. Hij verdubbelde de score. Net na rust besliste de ingevallen Joey Dos Santos het duel door de bal in het doel te koppen, na een verre ingooi van Jerreau Manuhuwa. Diezelfde Dos Santos wist ook de 4-0 te scoren. Aan die treffer ging een goede actie van Renzo Roemeratoe vooraf. Nyemb vergrootte twee minuten later de score met zijn tweede doelpunt van de middag. Vier minuten later completteerde Nyemb zijn hattrick door opnieuw de doelman van De Alblas te verschalken. De eretreffer van De Alblas kwam op naam van Wouter Heijkoop. Bij die goal ging Vlissingen-doelman Ben Sellam niet geheel vrijuit. In slotfase liep Vlissingen uit naar 8-1. Nyemb scoorde zijn vierde goal van de middag en Ibrahim Eryürük bepaalde de eindstand op 8-1. Scoreverloop 1-0 Schalkwijk (24)

2-0 Nyemb (41)

3-0 Dos Santos (47)

4-0 Dos Santos (65)

5-0 Nyemb (67)

6-0 Nyemb (71)

6-1 Heijkoop (79)

7-1 Nyemb (83)

8-1 Eryürük (85) Opstelling VC Vlissingen Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Braafhart, Siereveld, Milton Roemeratoe, Martien, Manuhuwa, El Hattach (Geerman/46), Eryürük, Schalkwijk (Dos Santos/46), Nyemb