Erwin Harmes maakt ook zegegebaar in Grevelingencross

(foto: OZ)

Harmes was over een afstand van acht kilometer de snelste loper. De eerste achtervolger, Yunis Stitan uit Zierikzee, moest driekwart minuut toegeven op de tijd van Harmes. Het podium werd vervolmaakt door Job de Feijter uit Hulst die in een spannende strijd om de derde plek net Tim Pleijte voorbleef. Beide lopers kampten de afgelopen periode met blessures, maar zijn weer op de weg terug.

Uitslag mannen

8 kilometer 1. Erwin Harmes Middelburg 26:05' 2. Yunis Stitan Zierikzee 26:53' 3. Job de Feijter Hulst 27:04'

Monica Sanderse was oppermachtig bij de vrouwen. Bij afwezigheid van haar grote concurrente Monique Verschuure kwam de overwinning voor de Vlissingse geen moment in gevaar. Met een tijd van 33.52' finishte ze met bijna tweeënhalve minuut voorsprong op haar stadsgenote Renate de Reus. Het brons was weggelegd voor Anouk Kerstens uit Roosendaal.

Monica Sanderse (foto: OZ)

Uitslag vrouwen

8 kilometer Monica Sanderse Vlissingen 33:52' Renate de Reus Vlissingen 36:15' Anouk Kerstens Roosendaal 37:37'

Algemeen klassement



Harmes en Sanderse zijn ook de leiders in het algemeen klassement. De Kustcross is Vlissingen op 3 maart is de laatste wedstrijd van de crosscompetitie.