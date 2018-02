Shirin van Anrooij Nederlands kampioen 1500 meter indoor meisjes

Shirin van Anrooij uit Kapelle (foto: Facebook Shirin van Anrooij)

Met deze tijd liep ze een Zeeuws record, dat met 4.39'83'' sinds 1994 op naam stond van Anjolie Wisse. Het is voor de atlete van AV'56 niet haar eerste titel, want zowel indoor als outdoor was ze al vaker de beste van Nederland. En niet alleen als hardloopster won Van Anrooij titels, als veldrijdster pakte ze vorige maand nog de nationale titel bij de meisjes.

