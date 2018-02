Kloetinge wint in Zeeuwse derby van Bruse Boys

Kloetinge begon sterk aan de partij en wist als eerste kansen te creëren. Daan Esser was na twaalf minuten de gevierde man door de 1-0 in het doel te koppen nadat het achterin fout ging bij Bruse Boys. Een misverstand tussen de verdediging en doelman Ti-Jay Bins werd afgestraft. Na die goal kreeg Kloetinge legio kansen om de score te verdubbelen, maar Tom de Bonte, Jeroen de Jonge, Xander van der Poel en Remco van Tiggele misten scherpte. Vlak voor rust was het Dennis Hoep die een grote kans voor Bruse Boys niet wist te benutten.

Stilgelegd

Na rust waren beide ploegen gelijkwaardig en dicht bij treffers. Kloetinge miste via De Bonte en Van Tiggele kansen op 2-0 en aan de andere kant raakte Marco Ketting de lat en schoot oud-Kloetinge speler Michel Maaskant uit kansrijke positie over. Dertien minuten voor tijd werd de wedstrijd stilgelegd doordat de assistent-scheidsrechter een blessure opliep. Na dit oponthoud was het opnieuw de ploeg van Lourens die het initiatief nam, maar De Bonte stuitte met zijn schot op een sterke Bins. Vlak voor tijd dacht Bruse Boys nog op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt van Perry Potappel werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Dennis Hoep.



Later vandaag kunt u hier beelden zien van de wedstrijd tussen Kloetinge en Bruse Boys

Scoreverloop

1-0 Daan Esser (12)



Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van Keulen (Mulder/77), Van Tiggele, Van der Poel, Van den Dries, Daan Esser, De Bonte (Ozgan/84)



Opstelling Bruse Boys

Bins, Lindhout, Maaskant, Vroeindeweij, Potappel, Dorst, Van den Berge, Den Hollander (Nieuwland/77), Ketting, Van 't Hof, Hoep