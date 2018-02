Deel dit artikel:











Leut en Juf Ank in Pikpot

Muziek, grote gekleurde wagens en gek doen op straat. Het was volop leut in Pikpot. Buiten carnavalstijd beter bekend als Kwadendamme. Hier was vanmiddag de optocht. Net als op dertien andere plekken in Zeeland.

Deelnemers van de optocht zijn vaak maanden bezig geweest met het bouwen van hun wagens of het voorbereiden van hun acts. Niet te missen, ook niet in Kwadendamme de hit van juf Ank van de tv-serie De Luizenmoeder. 'Hallo allemaal' schalt uit verschillende boxen. 'Het hoort bij mij' Een wat oudere vrouw aan de kant met vrolijke bloemetjeshoed op probeert het carnavalsgevoel uit te leggen: "Hier ben ik mee opgegroeid, het hoort bij Kwadendamme en dus bij mij." Ze woont al jaren niet meer in het dorp. Maar slaat geen optocht over. "Ik heb deze week het seniorencarnaval gehad. Ik moet er nog van bijkomen. Ik drink dadelijk nog één borrel en dat is het mooi geweest," lacht ze. Een man uit 's-Heerenhoek heeft het ook naar zijn zin. "Mooie wagens, een zonnetje, wat wil je nog meer?" Morgen gaat ie weer kijken, dan in zijn eigen dorp (Paerehat) Leut in Pikpot (foto: Omroep Zeeland) Lees hier waar alle optochten dit weekend zijn in Zeeland.