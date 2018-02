Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 10 februari

Dit carnavalsweekend werd er weinig gevoetbald. Er waren enkele inhaalwedstrijden in de competitie, en voor Vlissingen stond een wedstrijd in de districtsbeker op het programma. Ook de vrouwen zijn begonnen aan de hervatting van de competitie. In de 1e klasse B stond de Zeeuwse derby tussen Kloetinge en Bruse Boys op het programma. De wedstrijd werd gewonnen door de ploeg van trainer Marcel Lourens. Alle uitslagen en rangen en standen van het voetbal van deze zaterdag kunt u hieronder teruglezen.