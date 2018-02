Deel dit artikel:











Vermiste vrouw in goede gezondheid gevonden

De 70-jarige Catharina de Hulster uit Oostburg die sinds vrijdagochtend vermist werd, is in goede gezondheid teruggevonden in Middelburg. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

Politieauto (foto: oz) De vrouw werd zaterdag als vermist opgegeven omdat ze niet was teruggekeerd in een beschermde woonomgeving aan de Burgemeester Gratamastraat in Oostburg.