Vrouw (70) uit Oostburg sinds vrijdag vermist

Politieauto (foto: oz)

Volgens de politie woont de vrouw zelfstandig in een beschermde woonomgeving aan de Burgemeester Gratamastraat in Oostburg. Een begeleider heeft zaterdag rond 18.15 uur alarm geslagen bij de politie, omdat de vrouw niet naar haar woning bleek te zijn teruggekeerd.



De vrouw heeft weinig contact met anderen. Vermoedelijk is zij lopend op haar bruine/blauwe pantoffels vertrokken met slechts een rood vest en een zwarte trainingsbroek aan, aldus de politie. De vrouw heeft een tenger postuur en is ongeveer 1.70 meter lang.

Verwarde indruk

De vrouw heeft een blanke huidskleur en lang donker haar tot over haar schouders. Ze heeft een slecht gebit en kan volgens de politie een verwarde indruk maken.