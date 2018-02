Klinkende zege houdt korfballers Swift op titelkoers

In een enerverend duel trakteerden Swift en GKV de honderden toeschouwers op een karrevracht aan doelpunten. In het eerste kwartier vielen al negentien treffers te noteren en had Swift een voorsprong van 12-7. Vooral Gijs Gillissen was goed op schot. De spits van de Middelburgers scoorde voor rust al negen keer. Toch kwam GKV in de laatste vijf minuten voor rust nog terug tot 18-17, maar direct gaf Swift weer gas en bracht de ruststand op 20-17.

Snel beslist

Wie een spannende tweede helft verwachtte kwam bedrogen uit, omdat Swift GKV in de eerste twaalf minuten na rust overspeelde. In dat tijdsbestek scoorde Swift negen treffers en wisten de bezoekers maar één bal raak te gooien. Daarmee was het verzet van GKV gebroken. Swift speelde het duel uit zonder in de problemen te komen. Uitblinker Gijs Gillissen werd met kramp naar de kant gehaald, maar Swift liep nog uit naar de eindstand van 34-22.

Swift-GKV

Doelpuntenmakers Swift Gijs Gillissen 10 Stephan den Boer 8 Aïsja Zuidweg 7 Eefje van den Berg 3 Joren Gillissen 2 Sanne Oostinga 2 Mirella Pouwer 1 Davin Thielen 1

Promovendus Swift moet nu nog twee wedstrijden winnen om in één keer door te promoveren naar de Hoofdklasse van het zaalkorfbal. Volgende week speelt het uit tegen Oranje Wit en op 10 maart is de laatste wedstrijd thuis tegen HKC.