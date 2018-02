TOP verzekert zich van nog een jaar Hoofdklasse

TOP Arnemuiden verzekert zich van nog een jaar Hoofdklasse (foto: Wendy Marteijn)

Na nederlagen tegen DSC, Sporting Delta en Nieuwerkerk heeft TOP Arnemuiden weer het zoete van een overwinning kunnen proeven. Het was ook een belangrijke zege, want nu is TOP zeker van nog een jaar in de Hoofdklasse.

In de eerste helft haalde TOP een 12-10 voorsprong, maar na rust kende de ploeg uit Arnemuiden een uitstekende fase. Het bouwde de score uit naar 20-13. Daarna volgde een zwakke fase van de thuisploeg. Tempo kwam terug tot 22-22. Maar Jeanine Marijs zorgde uiteindelijk voor de winnende 23-22.

TOP speelt nog twee duels in de Hoofdklasse. Volgende week een uitduel tegen Dalto en twee weken later besluit TOP het seizoen thuis tegen DeetosSnel.

Swift

Het zou zomaar kunnen dat TOP volgend jaar niet meer de enige Zeeuwse Hoofdklasser is. KV Swift uit Middelburg staat namelijk bovenaan in de Overgangsklasse en lijkt hardop weg om te promoveren. Zaterdag wonnen ze van concurrent GKV/Economics.

Lees ook: