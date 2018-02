'Rondje rond de wereld' bij de Thoolse Eendrachtruiters

Elisabeth Geluk van de Eendrachtruiters geeft privétraining aan Jan-Jaap om hem voor te bereiden op zijn battle. Op het paard Annie draven aan een longeerlijn en springen over een (hele lage) balk zijn de belangrijkste onderdelen. Verder zit er veel informatie in over de enige paardensportvereniging op het eiland Tholen.

Hoofdrolspelers

De huidige voorzitter Elisa Hengstmengel en haar opvolger Cornelieke Geuze vertellen over de doelstellingen van de club. Deskundige Kees van Dalen gaat onder meer in op de verschillende tussen een dressuurpaard en een springpaard. Talent Kiki Neijssen laat haar beste sprong zien, icoon Dick Vermaas vertelt over de geschiedenis van de paardensport op Tholen en vrijwilliger Nicky Quaak zadelt de pony van de 7-jarige Sem.

Op televisie

