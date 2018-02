Drie arrestaties bij carnaval Vogelwaarde

(foto: Omroep Zeeland)

Op het feest in een grote tent aan de Bossestraat waren volgens de politie zo'n 2.100 carnavalsvierders aanwezig. De 16-jarige jongen die met een mes dreigde, is meegenomen naar het bureau en na verhoor vrijgelaten.

Onwel

De man (20) uit Hulst die niet wilde vertrekken had voor overlast gezorgd in de EHBO-post, waar een meisje werd behandeld dat onwel was geworden. Hij wilde per se bij haar zijn, wat door de beveiliging niet werd toegestaan. Daarna ging de man door het lint. Hij is vastgezet in een politiecel.

Dat gold ook voor de 20-jarige man die zonder aanleiding iemand in het gezicht sloeg. Het slachtoffer liep een wond bij zijn oog en een bloedneus op.