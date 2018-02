Bassist stopt bij Middelburgse band PEER

PEER speelt in India (foto: PEER)

Bas schrijft op de pagina: "Het waren fantastische jaren. Een echte vriendenband, serieus, ambitieus en met ongelooflijk veel plezier. Het was ook hard werken, school, heel veel oefenen, veel optredens en heel veel kilometers in de bandbus. Het was een prachtige tijd, onvergetelijk! De basgitaar is een heerlijk instrument. Ik zal het vast en zeker allemaal erg gaan missen. Mijn hart ligt echter meer bij het technische gedeelte van de muziek, waar ik me dan ook verder in wil specialiseren."

Clubtour op komst

Onlangs maakte PEER bekend dat de band op clubtour gaat. Van half maart tot half april speelt de band diverse steden aan, waaronder Arnhem, Zwolle èn Middelburg. Zes optredens doet PEER samen met de Utrechtse band Electric Company.

Opvolger

De opvolger van Bas Boudens is Brian van Es, die al een goede vriend van de bandleden is.

